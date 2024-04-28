Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:22, 28 апреля 2024Мир

Макрон назвал ядерное оружие Франции гарантией построения отношений с Россией

Макрон: ядерное оружие Франции поможет выстроить отношения с Россией

Фото: Christophe Petit Tesson / Pool / Reuters

Стратегия обороны Европейского союза, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволит выстроить отношения с Россией. Такую гарантию налаживания отношений с Москвой назвал президент Франции Эммануэль Макрон, его выступление опубликовал телеканал BFM TV.

По его мнению, это позволит создать гарантии безопасности и основу общей обороны ЕС, а также обеспечить безопасность, на которую рассчитывают партнеры Франции в Европе. Макрон напомнил, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия при угрозе «жизненно важным интересам».

Ранее Эммануэль Макрон ответил президенту России Владимиру Путину на слова о ядерном оружии. По его словам, Париж сможет противостоять Москве. До этого Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Песков высказался об участи Зеленского. Как в Кремле оценили будущее президента Украины?

      Макрон назвал ядерное оружие Франции гарантией построения отношений с Россией

      Литовский посол намекнул на новый удар по Крымскому мосту

      В Подмосковье после таяния снега нашли около десятка беспилотников

      Британия решила поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты

      В Индии заявили о позоре для американских танков на Украине

      Боец СВО из Сербии пожаловался на отсутствие выплат за ранения

      В Брянской области заявили о сбитых четырех беспилотниках ВСУ

      В Нижнем Новгороде задержали лидера группы «Коррозия металла»

      Макрон раскрыл возможные последствия капитуляции Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше