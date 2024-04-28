Макрон назвал ядерное оружие Франции гарантией построения отношений с Россией

Макрон: ядерное оружие Франции поможет выстроить отношения с Россией

Стратегия обороны Европейского союза, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволит выстроить отношения с Россией. Такую гарантию налаживания отношений с Москвой назвал президент Франции Эммануэль Макрон, его выступление опубликовал телеканал BFM TV.

По его мнению, это позволит создать гарантии безопасности и основу общей обороны ЕС, а также обеспечить безопасность, на которую рассчитывают партнеры Франции в Европе. Макрон напомнил, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия при угрозе «жизненно важным интересам».

Ранее Эммануэль Макрон ответил президенту России Владимиру Путину на слова о ядерном оружии. По его словам, Париж сможет противостоять Москве. До этого Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.

