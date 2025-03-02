Макрон заявил об усилении Франции из-за ядерного зонтика

Макрон: Ядерный зонтик над Европой сделает Францию сильнее

Французский ядерный зонтик над Европой сделает республику сильнее. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью местным газетам, его слова приводит газета Le Parisien Dimanche.

«У нас есть щит, у них его нет. И они не могут больше зависеть от американских сил ядерного сдерживания. Необходим стратегический диалог с теми, кто такими силами не обладает, это сделало бы Францию сильнее», — сказал Макрон.

Он отметил, что в Европе нет уверенности в дальнейшей поддержке со стороны США, из-за чего континенту необходимо «стратегическое пробуждение».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 25 процентов не только на автомобили из Европейского союза (ЕС), но и на все товары. Трамп отметил, что ЕС был создан с целью «обмануть США» и справился с поставленной задачей. Кроме того, страны-члены объединения оказывают давление на Вашингтон и не принимают американские автомобили.