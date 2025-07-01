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08:07, 1 июля 2025Интернет и СМИ

Раскрыта проблема ВСУ в Сумской области

TWZ: У ВСУ нет оборонительных позиций под Сумами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались не готовы к наступлению Российской армии в Сумской области. Об этом написало издание The War Zone (TWZ).

В материале отмечается, что вместо оборонительных позиций под Сумами ВСУ после отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, которые плохо подготовлены. В частности, у них не было прикрытия от беспилотников. Сейчас украинские бойцы сами делают позиции обороны под обстрелом дронов.

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Журналисты TWZ привели слова анонимного источника из числа украинских солдат, который возмутился качеством подготовки позиций.

«Они [позиции] словно подготовлены для прохода танковых колонн, а не поля боля, по которому ежедневно наносят удары десятки беспилотников», — сказал военный.

Ранее командир взвода батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) заявил, что одна из бригад ВСУ, участвующая в боях в Сумской области, имеет низкую боеспособность. По его словам, российская сторона «хорошо информирована о слабых сторонах этого подразделения».

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