TWZ: У ВСУ нет оборонительных позиций под Сумами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались не готовы к наступлению Российской армии в Сумской области. Об этом написало издание The War Zone (TWZ).

В материале отмечается, что вместо оборонительных позиций под Сумами ВСУ после отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, которые плохо подготовлены. В частности, у них не было прикрытия от беспилотников. Сейчас украинские бойцы сами делают позиции обороны под обстрелом дронов.

Журналисты TWZ привели слова анонимного источника из числа украинских солдат, который возмутился качеством подготовки позиций.

«Они [позиции] словно подготовлены для прохода танковых колонн, а не поля боля, по которому ежедневно наносят удары десятки беспилотников», — сказал военный.

Ранее командир взвода батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) заявил, что одна из бригад ВСУ, участвующая в боях в Сумской области, имеет низкую боеспособность. По его словам, российская сторона «хорошо информирована о слабых сторонах этого подразделения».

