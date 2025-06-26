Украинский военный заявил о низкой боеспособности бригады ВСУ под Сумами

Бунятов: Зашедшая на сумское направление бригада ВСУ имеет низкую боеспособность

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующая в боях в Сумской области, имеет низкую боеспособность. Об этом заявил командир взвода батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«Одна из 15 бригад, недавно зашедшая на сумское направление, имеет низкий уровень боеспособности, взаимодействия между батальонами и общей подготовки. Противник хорошо информирован о слабых сторонах этого подразделения», — заявил Бунятов.

Военнослужащий также выразил надежду, что командование ВСУ проведет проверку в данной бригаде.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили под Сумами наемника ВСУ из Аргентины Габриэля Пипаролу. Он был оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).