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12:44, 26 июня 2025Бывший СССР

Украинский военный заявил о низкой боеспособности бригады ВСУ под Сумами

Бунятов: Зашедшая на сумское направление бригада ВСУ имеет низкую боеспособность
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующая в боях в Сумской области, имеет низкую боеспособность. Об этом заявил командир взвода батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«Одна из 15 бригад, недавно зашедшая на сумское направление, имеет низкий уровень боеспособности, взаимодействия между батальонами и общей подготовки. Противник хорошо информирован о слабых сторонах этого подразделения», — заявил Бунятов.

Военнослужащий также выразил надежду, что командование ВСУ проведет проверку в данной бригаде.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили под Сумами наемника ВСУ из Аргентины Габриэля Пипаролу. Он был оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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