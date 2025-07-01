Черные змеи напугали жителей российского города

Жители Находки пожаловались на змей

Жители Находки Приморского края пожаловались на змей в многоквартирных домах, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Очевидцы показали видео со змеей черного цвета на улице Бокситогорской, 41. Люди уверены, что змеи появились из-за аномальной жары. Жильцы многоквартирных домов поделились страхом встретить рептилий у себя в квартирах.

Синоптики предсказали в Находке во вторник, 1 июля, температуру на уровне плюс 31 градус. Уже в среду, 2 июля, столбики термометров опустятся до плюс 23 градусов Цельсия.

Весной 2025 года у жителей Москвы и области начали массово расползаться змеи, подаренные на Новый год. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов призвал отдать животное другим людям тех россиян, которые не знают, что делать со змеями.