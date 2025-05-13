Массовый побег змей произошел в Москве

Депутат Бурматов: У москвичей начали массово расползаться змеи

У жителей Москвы и области начали массово расползаться змеи, подаренные на Новый год. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова.

В новогодний период спрос на рептилий значительно вырос, а после участились случаи с побегами змей в московском регионе. По словам депутата, многие россияне, получившие на праздник символ года, не знают, что делать с живым подарком. Он отметил опасность сложившейся ситуации.

«У кого волей судьбы такие животные оказались, лучше передать. Потому что никто не знает, как обернется дело», — заявил Бурматов.

Ранее в России переутвердили перечень запрещенных к содержанию животных. В список попал 121 вид, включая отдельные виды змей, ящериц и черепах.