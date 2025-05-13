Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:51, 13 мая 2025Экономика

Массовый побег змей произошел в Москве

Депутат Бурматов: У москвичей начали массово расползаться змеи
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

У жителей Москвы и области начали массово расползаться змеи, подаренные на Новый год. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова.

В новогодний период спрос на рептилий значительно вырос, а после участились случаи с побегами змей в московском регионе. По словам депутата, многие россияне, получившие на праздник символ года, не знают, что делать с живым подарком. Он отметил опасность сложившейся ситуации.

«У кого волей судьбы такие животные оказались, лучше передать. Потому что никто не знает, как обернется дело», — заявил Бурматов.

Ранее в России переутвердили перечень запрещенных к содержанию животных. В список попал 121 вид, включая отдельные виды змей, ящериц и черепах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десять бывших заключенных сбежали с полигона Минобороны перед отправкой на СВО

    Джеки Чан пообещал никогда не прекращать выполнять трюки в кино

    Российские гребцы пропустят юниорский ЧЕ из-за отказа подписать политическую декларацию

    Десятки гранат времен Великой Отечественной войны нашли под домом в российском городе

    На Филиппинах произошло извержение вулкана

    Татьяна Буланова раскрыла секрет быстрого похудения

    Экс-депутат Рады объяснил ультиматум Киева и ЕС опасением обвала фронта

    ФАС проведет расследование из-за роста цен на лекарства в России

    В России составят топ-100 фильмов для школьников

    Заочно осужденный экс-банкир оказался должен десятки миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости