В России переутвердили перечень запрещенных к содержанию животных

Правительство переутвердило список запрещенных к содержанию животных

Правительство России переутвердило перечень животных, которые запрещены к содержанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС

В список запрещенных к содержанию животных попал 121 вид животных. Гражданам России, согласно обновленному документу, запрещается содержать некоторых пресмыкающихся: отдельные виды змей, ящериц (ядозуба и комодского варана), каймановых черепах, размер панциря которых превышает 30 сантиметров, а также всех крокодилов.

Среди запрещенных к содержанию млекопитающих в перечень попали лев и ягуар, гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы и дикобразы. Кроме того, запрет распространяется на лис, волков и медведей.

Если говорить про водных животных, то под запретом оказались тюлени, моржи, ламантины и китообразные, а также скаты, мурены, электрические угри, акулы и морские окуни длиной более полутора метров. Среди птиц отмечены страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, среди паукообразных — ядовитые особи.

Если говорить про водных животных, то под запретом оказались тюлени, моржи, ламантины и китообразные, а также скаты, мурены, электрические угри и акулы.

Аналогичный список запрещенных животных правительство до этого утверждало в 2019 году. Его обновили в соответствии с последней версией закона об ответственном обращении с животными от 2018 года. Распоряжение кабмина встепит в силу 1 сентября 2025 года и будет действительно шесть лет.