Россиянам официально запретили держать дома хищников

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями. Документы опубликованы на сайте правительства.

Постановление запрещает содержать и использовать животных, представляющих опасность для их владельцев, например крупных хищных или ядовитых, говорится в пояснительной записке. Запрет также распространяется на животных, привычная среда обитания которых отличается от возможных условий содержания в неволе, что может плохо повлиять на их здоровье или привести к гибели.

В список вошли несколько видов змей (например, кобры и мамбы), ящерицы (комодский варан, ядозуб), крокодилы, черепахи, земноводные, паукообразные (скорпионы, все виды тарантулов). Под запрет попали также некоторые млекопитающие — медведи, волки, тигры, львы и гиены. Туда же вошли парнокопытные и непарнокопытные, кроме домашней лошади и быков в одомашненном состоянии. Среди птиц оказались пингвины, киви, соколы и некоторые страусы. В списке также оказались китообразные и некоторые рыбы (скаты, акулы, окуни, угри).

Если животное приобретено до 1 января 2020 года, оно останется у владельца до наступления естественной смерти. Запрет также не распространяется на их содержание в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах и океанариумах. Кроме того, документ предусматривает «особые случаи», разрешающие содержание животных из списка. Владелец должен уведомить Росприродназдор о каждом таком случае.

Постановление разрешает содержать в неволе животных из списка, которые пострадали или травмированы и не могут в данный момент находиться в естественной среде. К тому же пострадавших животных можно содержать до передачи в приюты, питомники или специальные организации по реабилитации, а также в зоопарки, цирки и дельфинарии. Для этого надо уведомить Росприроднадзор в течение трех дней с момента принятия животных на временное содержание. Кроме того, содержать запрещенных списком животных для «сохранения генетического фонда объектов животного мира» могут заводчики. Им также надо направить уведомление в Росприроднадзор в течение трех дней.

Законопроект о запрете содержания опасных животных в домах и квартирах внесли в Госдуму в мае 2018 года. В пояснительной записке авторы законопроекта утверждали, что им известно «о многочисленных хищниках, живущих в обычных городских многоэтажках (львы, тигры, крокодилы, пумы, леопарды), медведях, волках и лисах, содержащихся на дачных участках», а также случаи, когда животные убегали и становились угрозой для окружающих.

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