Россиян собрались ограничить в кошках и собаках

Совет Федерации рекомендовал правительству ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме. Об этом пишет «Парламентская газета» в понедельник, 10 июня.

В частности, кабмину необходимо установить нормативы критериев по количеству животных на квадратный метр жилплощади, говорится в документе, составленном членами комитета по аграрно-продовольственной политике.

Также сенаторы призывают принять нормативную базу для обязательной идентификации питомцев и ввести административную ответственность за нарушение закона об обращении с животными. Сейчас предусмотрена только уголовная ответственность. Кроме того, в верхней палате парламента усматривают необходимость в создании при Минприроды отдельного подразделения, которое бы курировало вопросы обращения с животными.

Вышеперечисленные предложения направят во все регионы.

В феврале Министерство природы выступило с инициативой запретить россиянам содержать дома ядовитых пауков, опасных насекомых и змей. Запрет также коснется крупных хищников, в частности, тигров и медведей.

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