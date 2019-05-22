Кабмин одобрил досудебную блокировку материалов с издевательствами над животными

Российское правительство поддержало законопроект о досудебной блокировке размещенного в интернете материала со сценами жестокого обращения с животными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора документа, главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

По его словам, проект закона разрабатывался комитетом, в его обсуждении участвовали защитники животных. В ближайшее время депутаты внесут документ на обсуждение законопроектной комиссии «Единой России», а затем — в нижнюю палату парламента. Это может занять несколько недель.

Бурматов отметил, что сейчас Россия — основной поставщик подобного контента, «причем в международном масштабе». «Особенно в азиатские страны, где он пользуется популярностью», — добавил он. Принятие предлагаемых поправок позволит Роскомнадзору блокировать живодерские публикации так же, как сейчас это делается с экстремистскими.

В конце 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными, годом ранее — об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными.

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