Россиянин повесил кота на балконе и получил срок

Житель Николаевска-на-Амуре Хабаровского края повесил на балконе своей квартиры кота. Случившееся увидели прохожие, в том числе дети. Они записали происходящее на видео и выложили в соцсети, сообщает РИА Новости.

По данным издания, мужчина затянул на шее животного веревку и повесил его на балконе. Это случилось в феврале.

По факту видео было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными и приговорил его к году лишения свободы в колонии-поселении.

Уточняется, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось о жителях Екатеринбурга, убивших собаку ради мяса. Пьяные Максим Хозеев и Алевтина Сабаргалиева заманили бездомного пса в нежилой дом и связали его. После этого Хозеев около 20 раз ударил пса ножом в голову и туловище. Собаку бросили умирать в подвале дома. Их приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима и году исправительных работ.

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