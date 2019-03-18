Россияне убили собаку ради мяса и поплатились

Убивших собаку ради мяса жителей Екатеринбурга приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима и году исправительных работ. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Екатеринбургу.

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга признал 32-летнего Максима Хозеева и 30-летнюю Алевтину Сабаргалиеву виновными по части 2 статьи 245 УК («Жестокое обращение с животным группой лиц с применением садистских методов»). Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима, его подельницу — к году исправительных работ.

Как сообщили изданию E1.Ru в полиции Екатеринбурга, живодер хотел причинить собаке максимальные страдания.

По данным издания, в ноябре 2018 года пьяные Хозеев и Сабаргалиева заманили бездомную собаку в нежилой дом и связали ее. После этого Хозеев около 20 раз ударил пса ножом в голову и туловище. Собаку бросили умирать в подвале дома.

Живодеры Хозеев и Сабаргалиева признали свою вину и заявили, что убили животное из-за желания попробовать собачье мясо, сообщается на сайте Uralweb.ru.

В марте жительница Альметьевска выложила в соцсети фотографии с отрезанной головой собаки и лежащими в ее пасти тюльпанами. Зоозащитники, опубликовавшие снимки в Instagram, отметили, что так она поздравила женщин с 8 Марта «в свойственной ей манере». Активисты намерены обратиться в полицию и потребовать наказать россиянку за жестокое обращение с животными и пропаганду насилия над ними.

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