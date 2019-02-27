Хозяин изувеченной собаки потребовал 50 тысяч рублей за разрешение ее вылечить

В Минеральных Водах (Ставропольский край) хозяева собаки, у которой был выбит глаз и сломана челюсть, отказались лечить ее и отдать зоозащитникам для отправки к ветеринару. Вместо этого они предложили выкупить полуживого пса за 50 тысяч рублей. Об этом телеканалу «360» рассказала активистка Лариса Усманова.

По ее словам, об искалеченном животном она узнала из Instagram и попробовала уговорить владельцев отдать пса. Несколько раз зоозащитники вызывали полицию, но оказалось, что в рамках закона собаку изъять невозможно. К дому вызывали ветврача, но и это не помогло.

«Собака лежит, она в ужасном состоянии, неизвестно, сколько не ест, не пьет, потому что поломана челюсть. Нам сказали, что вечером собаку отдадут. Но вечером ее снова не отдали. Пообещали, что это будет утром. Утром — не отдали, в обед — не отдали. До сих пор там корреспонденты, полиция, прокуратура, но собака остается там, лежит на боку», — рассказала девушка.

Вот о ком прямой эфир ... Собаку не отдают Фото опубликовано @dog_cat_day

В итоге хозяева потребовали деньги за полуживого пса. Средства на покупку и лечение питомца волонтеры собрались возместить через сбор пожертвований.

В результате случившегося, а также после участившихся случаев отравления уличных животных активисты направили в электронную приемную Госдумы обращение с требованием усилить наказание за жестокое обращение с животными (статья 245 УК).

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