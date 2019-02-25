Россиянин задавил бездомных собак ради борьбы с ними

В Цивильске (Чувашия) возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который разместил в соцсетях видео с умышленным наездом на стаю собак. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщается на сайте регионального управления МВД.

По информации ведомства, сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно установить личность предполагаемого злоумышленника. В полицию был доставлен 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124.

«Местный житель признался в намеренном наезде на собак, пояснив, что таким образом борется с распространением бездомных животных», — говорится в сообщении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК («Жестокое обращение с животными»).

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22 февраля в сети появилось видео, на котором видно, как водитель намеренно направляет свое транспортное средство в сторону стоящих на обочине собак, пишет «Комсомольская правда».

«В Цивильске вот эту вот шайку собак кто-нибудь истребит или нет?» — говорит автор ролика за кадром. О том, какие травмы получили животные, не уточняется.

В декабре прошлого года жителя Екатеринбурга признали виновным в жестоком обращении с животным за то, что он выбросил собаку с балкона пятого этажа. Суд назначил ему 180 часов обязательных работ. Мужчина не признал свою вину.

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