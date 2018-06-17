Кондуктор выбросил из поезда потерявшуюся хаски

В Лянтварисе (пригород Вильнюса, Латвия) кондуктор выкинул из поезда потерявшуюся собаку породы хаски. Об этом в Facebook сообщила организация по спасению животных «Вишневый сад».

По словам сотрудников организации, о случившемся рассказала свидетельница инцидента. Она увидела, как собака оказалась на перроне. «В Лянтварисе жестокий кондуктор поезда силой вытолкал из поезда и оставил на произвол судьбы, без возможности найти свой дом, собаку», — говорится в сообщении зоозащитников.

Через некоторое время с ними связался представитель Литовских железных дорог. Он осудил случившееся и заявил, что сталкиваются с таким впервые.

Волонтеры отвезли собаку в ветеринарную клинику в Вильнюс. У животного оказался микрочип с инфомарцией о владельцах. Хозяева хаски приехали до того, как с ними связались.

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