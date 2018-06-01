Игривый пес сбил деда и внука со скутера

dailymail.co.uk

В Китае перебегавший дорогу пес сбил со скутера деда и его внука. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Хуайань в восточной провинции Цзянсу. Мужчина вез ребенка в школу, когда убежавший от хозяйки серо-белый хаски врезался в них и повалил транспортное средство.

В результате падения мальчик отделался легким испугом, а его старший родственник получил множественные переломы, в том числе ключицы и ребер. Владелица собаки согласилась оплатить все расходы на его лечение. Она призналась полиции, что только что отправила детей в школу и не успела прикрепить к ошейнику хаски поводок и он соскочил с ее скутера.

Представители полиции отметили, что пострадавший китаец может быть оштрафован за выезд на электроскутере на магистраль.

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