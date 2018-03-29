Ветеринар замучил до смерти 170 собак в Новочеркасске

Следователи возбудили уголовное дело против ветеринара из Новочеркасска, которого подозревают в жестоком обращении с животными. Утверждается, что он убил 173 собаки. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что ветеринар, работавший в организации по содержанию безнадзорных животных, вводил собакам препарат, относящийся к микрорелаксантам периферического действия. Использовать их для усыпления запрещено на территории региона, так как средство причиняет сильную боль.

Дело возбудили по части 2 статьи 245 УК («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных»).

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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