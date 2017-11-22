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Госдума поддержала ужесточение наказания за издевательства над животными

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Об этом говорится на официальном сайте парламента.

Закон вносит изменения в статью 245 УК России («Жестокое обращение с животными»), а также в статьи 150 и 151 уголовно-процессуального кодекса. Максимальное наказание за гибель или увечье животного в результате жесткого обращения увеличивается с одного до трех лет лишения свободы.

За мучение животных в присутствии детей, группой лиц или за публикацию фотографий и видеозаписей издевательств в интернете предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил РИА Новости, что во втором чтении будет расширен состав преступления. «Это очень важный момент, потому что сейчас состав преступления достаточно заужен. Это тоже серьезно сковывает действия правоохранительных органов», — сказал чиновник.

Второе чтение законопроекта назначено на 8 декабря, третье — на 13 декабря.

20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг законопроекта «Об ответственном обращении с животными». Он подчеркнул, что, несмотря на поручение главы государства, в Госдуме затянули рассмотрение вопроса.


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