Житель Архангельской области сжег трех котят на глазах у детей

Житель Архангельской области осужден за жестокое убийство трех котят на глазах у детей. Мужчина по решению суда получил 250 часов обязательных работ, сообщается на сайте региональной прокуратуры в четверг, 2 ноября.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 4 июля. 34-летний мужчина напился и решил избавиться от недавно родившихся котят. Он вынес коробку с животными во двор жилого дома, облил ее бензином и поджег, в результате звери погибли. Расправа происходила в присутствии малолетних соседских детей.

Днем ранее пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщала, что 43-летний красноярец осужден на семь месяцев лишения свободы за жестокое обращение с животным.

Следствие установило, что днем 22 апреля 2017 года несколько учеников начальных классов играли со щенком во дворе многоквартирного дома в Красноярске. К ним подошел пьяный мужчина, схватил собаку и начал душить ее. Дети пытались остановить его, но злоумышленник никак на это не отреагировал на просьбы не мучить животное и унес собаку к себе в комнату общежития. Школьники рассказали о случившемся родителям, те вызвали полицию. Приехавшие на вызов полицейские нашли возле окон общежития отрезанную голову щенка.