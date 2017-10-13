Две сотни собак в Тверской области незаконно усыпили ради прибыли

В Тверской области администрация приюта убивала собак на основании незаконных справок. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в пятницу, 13 октября.

По данному факту расследуется уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (часть 2 статьи 245 УК РФ). «Производятся допросы должностных лиц указанных организаций, изымается соответствующая документация, производятся осмотры документов и мест происшествий», — отмечено в тексте.

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Как предполагают в СКР, должностные лица компании «ЖКХ Регион», занимаясь по контракту отловом и содержанием безнадзорных собак в приюте на территории поселка Рамешки, решили повысить прибыль, сэкономив на уходе и питании животных. Договорившись с сотрудниками ГБУ «Рамешковская СББЖ», коммунальщики получали от них незаконные заключения о состоянии собак и на их основании с 1 марта по 2 сентября умертвили в общей сложности 205 питомцев.

Весной 2016 года сообщалось о массовом истреблении собак в московском приюте «ЭКО Вешняки». Пытавшиеся проникнуть на территорию учреждения зоозащитники устроили митинг у его входа. Сотрудники приюта сочли инцидент рейдерским захватом. Прокуратура провела проверку, было возбуждено четыре административных дела. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал изучить ситуацию с соблюдением законодательства во всех столичных приютах для бездомных животных.