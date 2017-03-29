После нападения стаи собак на школьницу на магаданских чиновников возбудили дело

В Магадане после нападения стаи бродячих собак на школьницу в отношении чиновников, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Максимальная санкция по ней предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.

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Днем 28 марта на территории, прилегающей к Строительно-техническому лицею, стая бродячих собак напала на 12-летнюю девочку. Случайные прохожие отогнали псов и вызвали скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована в хирургическое отделение Магаданской областной детской больницы с переломами руки и ноги, а также обширными ранами головы, верхних и нижних конечностей, тела. По данным медиков, угрозы для жизни ребенка нет.

В феврале в Якутске питбультерьер напал на младенца, лежавшего в детской коляске на улице, и укусил за голову. От полученной травмы новорожденный скончался на месте.

Ранее в том же месяце в Махачкале девятилетнюю девочку загрызла стая бродячих собак. Тело ребенка обнаружили родители на обочине дороги. После произошедшего жители республики устроили массовый отстрел бездомных псов..