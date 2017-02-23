После гибели девочки в Махачкале устроили массовый отстрел собак

После сообщений о гибели 9-летней девочки, которую предположительно загрызли собаки, жители Махачкалы начали бесконтрольный отстрел животных. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает канал РЕН ТВ.

В соцсетях появились группы, призывающие к убийствам собак.

Местные защитники животных, которые высказались против негуманного убийства собак, опасаются, что последствия подобной расправы могут быть непредсказуемы для экосистемы города, сообщает kp.ru.

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21 февраля на сайте Change.org была опубликована петиция под названием «Прекратите расстрел бездомных собак в Республике Дагестан», которую подписали уже более 11 тысяч человек.

«Расстреливают абсолютно всех беззащитных собак, причем делают это, оставляя окровавленные трупы собак прямо на улицах: возле детсадов, школ, больниц и т.д. Люди абсолютно потеряли разум. Ужас творится прямо на улицах — на глазах детей, взрослых», — пишет автор обращения жительница Махачкалы Анна Макарова.

19 февраля сообщалось, что в Дагестане стая бродячих собак насмерть загрызла девятилетнюю школьницу. Тело девочки обнаружили ее родители на обочине дороги.

По факту гибели ребенка по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» в отношении должностных лиц управления ЖКХ города Махачкалы возбуждено уголовное дело.