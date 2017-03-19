СК начал проверку из-за нападения бездомных собак на девочку в Красноярске

Следователи проводят проверку после сообщений о нападении бездомных собак на девятилетнюю девочку в Красноярске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

По предварительным данным, 18 марта во дворе жилого дома несколько животных повалили и покусали ребенка. На помощь пришел отец девочки и прохожие, которые отогнали собак и вызвали скорую.

В настоящее время устанавливается организация, ответственная за отлов бездомных собак в Свердловском районе краевого центра, опрашиваются свидетели и очевидцы.

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Как передает «Сибирское агентство новостей», ребенок получил рваную рану ноги, врачам пришлось наложить четыре шва. Местные власти заверили, что животных найдут и обезвредят в ближайшее время.

Из-за участившихся случаев подобных нападений в последние месяцы, в обществе вновь поднялась дискуссия о борьбе с бездомными собаками. Например, депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что тех псов, которых не забирают из приютов, нужно умерщвлять.

В феврале сообщалось, что в Махачкале девятилетнюю девочку загрызли бродячие животные. После произошедшего жители республики устроили массовый отстрел собак.