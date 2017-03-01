Онищенко предложил усыплять бездомных собак

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что бездомных собак необходимо усыплять, поскольку они являются угрозой для жизни людей, а также переносят опасные инфекции. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24» во вторник, 28 февраля, передает ТАСС.

«Там, где есть устоявшаяся культура, как в Москве, например, отправлять собак в приюты, тех, кого не забирают, нужно умерщвлять с помощью гуманитарных методов, то есть инъекциями... Собака — это хищное животное, что у нее на уме, мы не знаем... Ни одного животного на улице быть не должно», — заявил Онищенко.

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27 февраля зампредседателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, член фракции ЛДПР Кирилл Черкасов сообщил, что в нижней палате парламента уже несколько лет лежит законопроект, предусматривающий уничтожение агрессивных животных на месте. «Каким способом это будут делать — вопрос для экспертов. Или отстреливать собак, или усыплять их», — пояснил он.

Он также предложил поручить сидящим дома пенсионерам контроль за хозяевами животных, которые выгуливают их без поводка и намордника.

В последнее время участились случаи смерти детей от нападений собак. Так, 19 февраля в Махачкале девятилетнюю девочку насмерть загрызла стая бродячих животных. Тело ребенка обнаружили родители на обочине дороги. После произошедшего жители республики устроили массовый отстрел бродячих собак.

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В Якутске 17 февраля питбультерьер укусил за голову младенца, спавшего в детской коляске на улице. От полученной травмы новорожденный скончался на месте.

В начале февраля в деревне Пальмино Тоборинского района Свердловской области было обнаружено тело семилетней девочки. По предварительной версии, смерть наступила в результате нападения собак. Хозяев животных задержали, под контролем следователей они сами умертвили своих питомцев.