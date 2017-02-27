В Госдуме предложили сделать пенсионеров надзирателями за владельцами собак

Для предотвращения нападения собак бойцовских пород, которых безответственные хозяева выгуливают без поводка и намордника, пенсионеры, сидящие дома, должны чаще сообщать о подобных случаях в полицию. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, член фракции ЛДПР Кирилл Черкасов.

По его словам, ужесточение законодательства не поможет решить проблему. «В таких ситуациях острее стоит вопрос профилактической работы сотрудников правоохранительных органов, у которых всегда найдутся аргументы и возможность поставить на место нерадивого владельца животного», — заявил депутат.

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Черкасов считает важным развивать гражданский активизм. Он призвал «наших дорогих бабушек, пенсионеров, тех, кто находится дома» набирать «112» и говорить, что «сосед регулярно выходит с питбулем без намордника или у кого-то большая агрессивная собака гуляет на детской площадке».

Депутат коснулся и проблемы бродячих собак, рассказав, что в Думе уже несколько лет лежит законопроект от фракции ЛДПР, предусматривающий уничтожение агрессивных животных на месте. «Каким способом это будут делать — вопрос для экспертов. Или отстреливать собак, или усыплять их», — пояснил он.

Как рассказал Черкасов, надеяться, что в нынешней социально-экономической ситуации кто-то будет кормить бродячих животных, не приходится, а открытие новых приютов не поможет решить проблему. «Тут нужны кардинальные меры», — подытожил депутат.

19 февраля в Махачкале девятилетнюю девочку насмерть загрызла стая бродячих собак. Тело ребенка обнаружили родители на обочине дороги. После произошедшего жители республики устроили массовый отстрел бродячих собак.

В Якутске 17 февраля питбультерьер напал на младенца, лежавшего в детской коляске на улице. Животное укусило ребенка за голову. От полученной травмы новорожденный скончался на месте.

В начале февраля в деревне Пальмино Тоборинского района Свердловской области было обнаружено тело семилетней девочки. По предварительной версии, смерть наступила в результате нападения собак. Хозяев животных задержали, под контролем следователей они сами умертвили своих питомцев.