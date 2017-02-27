Мэрия Махачкалы обвинила озверевших жителей в убийствах бездомных собак

Жители Махачкалы больше недели отстреливают бродячих собак. Об этом представитель мэрии столицы Дагестана сообщил в понедельник, 27 февраля, радиостанции «Говорит Москва».

«Животных убивают жители, горожане. Сами не понимаем, почему полиция бездействует. Жители у нас, честно сказать, озверели. Однозначно, что руководство города в стороне не останется», — заявили в пресс-службе горадминистрации, добавив, что в ближайшие дни в городе откроется новый питомник для бездомных собак.

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Убийства начались после того, как на окраине Махачкалы нашли труп ребенка, скончавшегося от ран, несопоставимых с жизнью. По предварительным данным, ребенок скончался от укусов бездомных собак.

В организации зоозащитников по всему городу начали поступать сообщения о расправе над животными. «У нас ежедневно отстреливают животных, мы находим постоянно трупы в черте города. Даже домашние животные», — поделилась Эльмира Гаджиева, волонтер центра по защите животных «Зоолайф», в интервью для «Говорит Москва».

В соцсетях начали активно появляться группы, призывающие к убийству собак, а полиция не принимает никаких мер, объясняя это тем, что «действия граждан согласованы». Зоозащитникам не хватает мест для передержки и лечения раненых животных, добавила волонтер.

19 февраля в одном из спальных районов в столице Дагестана была найдена мертвая девятилетняя девочка со множественными ранами на теле. Следственный комитет возбудил уголовное дело, связанное с «халатностью, повлекшей по неосторожности смерть человека». Как сообщает издание «Новая газета», точная причина гибели девочки станет известна только после результатов судебно-медицинской экспертизы, которые будут готовы в марте.