Всех бездомных животных в Анадыре уничтожат из-за угрозы бешенства

В Анадыре из-за опасности распространения бешенства уничтожат всех бездомных животных. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Утилизация бродячих зверей начнется 25 апреля. Уточняется, что безнадзорным признается любое животное, находящееся на улице без поводка и присмотра владельца.

С начала 2017 года на территории городского округа зафиксировано три случая бешенства лис. Как сообщает «Интерфакс», за три месяца от нападений бродячих собак в Анадыре пострадало более 20 человек. В управлении Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу не исключают, что агрессивные собаки могут быть заражены бешенством.

Ранее в апреле на юго-востоке Москвы объявили карантин из-за выявленного случая бешенства у домашнего кота. На территории районе до 9 июня запретили проводить выставки кошек и собак и торговать животными.

Бешенство — острое вирусное инфекционное заболевание, заражением которым подвержены все млекопитающие, приводящее к летальному исходу. Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.