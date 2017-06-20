В Подмосковье на бездомных животных за год потратят более 124 миллионов рублей

Власти Московской области выделили более 124 миллионов рулей на решение проблемы с бездомными животными. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы во вторник, 20 июня.

«На 2017 год стоимость содержания одной особи в пунктах передержки составляет не более 150 рублей за одни сутки», — говорится в сообщении. Речь, в частности, идет о времени, которое животное проводит в ветеринарных центрах после операции или вакцинации.

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Как отметил председатель комитета Мосблдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян, граждане по-прежнему жалуются на бездомных животных в регионе. «Но сегодня можно уверенно говорить о том, что с принятием областного закона количество таких жалоб действительно серьезно сократилось — муниципалитеты получили необходимые полномочия, финансирование, и активно взялись за их реализацию», — добавил он.

Отмечается также, что на текущий год общее количество безнадзорных животных на территории муниципальных образований составляет примерно 20 тысяч особей: 28 животных на 10 тысяч человек.

В начале марта в Госдуме предложили обязать хозяев собак, представляющих повышенную опасность, регистрировать своих животных. За два дня до этого первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал усыплять бездомных собак, поскольку они являются угрозой для жизни людей.