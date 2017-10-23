Мужчина украл и съел щенка в Забайкалье

Житель города Хилок в Забайкальском крае проник на один из дачных участков, выкрал трехмесячного щенка породы алабай и съел его, сообщается на сайте краевого главка МВД.

«Полицейские провели комплекс разыскных мероприятий, в ходе которых удалось установить подозреваемого в краже собаки. Им оказался 20-летний местный житель. К сожалению, вернуть питомца хозяйке не удалось, выяснилось, что молодой человек употребил его в пищу», — отмечали в пресс-службе ведомства. Другие подробности не приводятся.

В отношении мужчины возбуждено дело о краже (часть 2 статьи 158 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в октябре сообщалось, что администрация приюта для животных в Тверской области оформляла фиктивные справки и таким образом незаконно усыпила более двух сотен собак. Делалось это ради получения прибыли и экономии на уходе и питании питомцев. Региональное управление Следственного комитета возбудило дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (часть 2 статьи 245 УК).