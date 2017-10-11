Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 11 октября.

«Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ», — сказал Бердымухамедов на встрече с российским лидером.

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Он отметил, что у них есть «общий один друг — это единственная в мире собака алабай». «И я сегодня привез с собой этого маленького алабая», — добавил он. После этого в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком.

Семнадцать лет назад Путину подарили маленького лабрадора по кличке Конни Полгрейв (или просто Конни). Собака была героиней многих телепередач и встреч, которые проходили в загородных резиденциях президента. Однажды Конни напугала канцлера Германии Ангелу Меркель. Лабрадор умер три года назад. В настоящее время глава государства воспитывает подаренных собак — болгарскую овчарку Баффи и японскую акита-ину Юмэ.