Настоять на часах

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Какие подарки россияне просили у президента

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Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент Владимир Путин подарил жительнице Ижевска, благодаря жалобе которой в центре города ускорили программу расселения аварийного жилья, путевку на юг. Глава государства неоднократно демонстрировал щедрость избирателям: часами с его руки стоимостью в шесть тысяч долларов могут похвастаться сын пастуха из Тувы и слесарь из Тулы. Какие презенты от российского лидера получали граждане и что просили в дар сами, вспоминала «Лента.ру».

27 июня Путин приехал в столицу Удмуртии, выполнив данное в ходе прямой линии обещание. В прямом эфире 15 июня местная жительница Анастасия Вотинцева рассказала ему, в каких условиях приходится существовать ее семье. «У нас летом в квартирах очень сыро, зимой очень холодно. Мы печку топим круглосуточно, но через щели в стенах все равно все выдувает. Дети у нас постоянно болеют», — жаловалась женщина. Президент тогда пообещал приехать и лично посмотреть, что же происходит в ее доме.

Случайно или нет, поездка главы государства совпала с днем рождения Вотинцевой. Путин к этому был готов: вручил имениннице цветы и «простой, но хороший» подарок: «Это поездка в Сочи. С семьей, конечно».

Фото на память

Один из самых популярных презентов от Путина — портрет с автографом. Подписанное им фото имеется у школьников, учителей, рабочих, пенсионеров из разных регионов России. В мае подарка, например, удостоился бывший десантник из Краснодарского края Дмитрий Котенко. За месяц до этого он написал на сайт президента письмо, в котором отметил успехи Путина в борьбе с коррупцией и поблагодарил за доброе отношение к военнослужащим. И попутно намекнул, что хотел бы получить автограф президента. Верховный главнокомандующий в просьбе не отказал.

Портрет российского лидера с личной подписью — заветное желание и девятилетнего школьника из Саранска Ильи Силкина, о чем он рассказал в письме, прилагавшемся к поздравительной рождественской открытке. Очень скоро мальчик получил желанный автограф. «Это тебя ко многому обязывает», — назидательно сказали местные чиновники, вручая подарок.

Счастливым обладателем президентского автографа прошлой весной стал и восьмиклассник Вадим Иванущенко, переехавший из Луганской области в Камчатский край вместе с семьей. Во время прямой линии в 2016 году школьник сказал, что восхищается Путиным и считает его примером для подражания.

Собака — друг президента

Юные россияне чаще просят у главы государства не портреты и автографы, а домашних питомцев. Школьник из Находки Андрей Боль, 15 июня пожаловавшийся во время прямой линии на угольную пыль в городе, впоследствии признался, что на самом деле хотел попросить собаку: «Но, послушав трансляцию, узнал, какие серьезные вопросы задают президенту люди. И передумал».

Путин, который сам воспитывает подаренных собак — болгарскую овчарку Баффи и японскую акита-ину Юмэ, за время своего президентства вручил несколько десятков щенков разных пород: йоркширских терьеров, чихуахуа, лабрадоров. В нескольких российских семьях воспитываются и «президентские» кошки. Пара таких примеров, и дети стали просить Путина о четвероногих друзьях один за одним. Например, семилетняя жительница южноуральского города Копейска захотела хаски после телесюжета о том, как президент дарит щенка девочке из Тобольска.

«Владимир Владимирович, я знаю, что вы никогда не отказываете детям в их просьбах подарить животных», — писала 12-летняя жительница Московской области, которой позже достался йоркширский терьер. В 2014-м сразу двое детей получили щенков лабрадора от российского лидера. С этой породой он и сам хорошо знаком: семнадцать лет назад маленького лабрадора по кличке Конни Полгрейв (или просто Конни) ему подарил Сергей Шойгу. Собака была героиней многих телепередач и встреч, которые проходили в загородных резиденциях президента. Однажды Конни даже напугала канцлера Германии Ангелу Меркель. Собака-любимица Путина умерла три года назад, однако ее щенки с 2003-го живут у школьницы из Смоленска и пенсионера из Ростовской области.

И даже коня

У президента можно выпросить даже коня. В 2014-м девочка из Хакасии обратилась к Владимиру Путину с просьбой помочь ей исполнить мечту — получить лошадь для профессиональных занятий конкуром. «Я хотела написать письмо Деду Морозу, но потом подумала, что ему не хватит денег купить мне лошадку», — рассказывала она. Родители, не знавшие о предприимчивости дочери, удивились, получив письмо из приемной президента, а через год — целого коня. Вороного жеребца карачаевской породы получила также ставропольская студентка Глория Колесникова. Хозяйка назвала питомца Президентом.

Однако с габаритной лошадью могут выйти накладки. Так, девочка из Бурятии ждет обещанного главой государства жеребца уже несколько лет. Лошадь вроде бы нашли, но все осложнилось после переезда многодетной семьи в Краснодарский край. Вопрос кочует между администрацией президента, региональными чиновниками и конюшней.

В отличие от хакасской школьницы, первоклассник из Горного Алтая больше верил в силу Деда Мороза, а потому главу государства попросил замолвить перед волшебником словечко — ради ноутбука. Желание ребенка, вопреки его ожиданиям, исполнила администрация президента. Компьютеры и планшеты из Кремля получали дети по всей России — как на Кавказе, так и в Сибири.

Дети тоже не оставляют российского лидера без заботы. Экономический кризис, о преодолении которого президент говорил во время очередной прямой линии, взволновал десятилетнего ингушского мальчика Ислама Гатиева. Да настолько, что он отправил Путину в конверте три тысячи рублей. Глава государства помощь оценил, но все же вернул школьнику его сбережения с велосипедом и планшетом в придачу.

Каждому по потребностям

В 2013-м Путин встретился с жителями Крымска, которых после масштабного наводнения переселили в новостройки. Одной из справивших новоселье семей он вручил плазменный телевизор, iPad и плюшевого медведя.

Инвалидная коляска с электроприводом досталась бабушке девятилетней Даши Варфоломеевой, которая попросила Владимира Путина, тогда занимавшего пост премьер-министра, о красивом наряде. Он пригласил дозвонившуюся на прямую линию девочку из Бурятии на новогоднюю елку в Кремль, а из столицы она уже вернулась с подарками — платьем, швейной машинкой и кухонным комбайном. Потом в бурятское село отправилась и коляска.

Пенсионеры обычно рассчитывают на помощь российского лидера в решении насущных проблем, но бывает, просят о подарках и для души: так, пенсионер из Челябинской области Николай Голобородько во время прямой линии 2006 года признался, что ему не хватает баяна. Инструментом мужчину обеспечили, хотя точной информации о благодетеле нет. «Кто звонил и кто прислал — это до конца неизвестно. Однако Николай Федосеевич теперь "выпиливает" на новом баяне "Синий платочек"», — писала kp.ru.

Часы и поцелуи

Готовность Путина расставаться с часами ради подарков уже стала притчей во языцех. В 2009 году он лишился очередных Blancpain во время посещения оружейного завода в Туле, после того как один из рабочих попросил подарить ему что-нибудь на память. Путин посетовал, что у него с собой ничего нет, однако слесарь не растерялся и указал премьеру на дорогой аксессуар. Незадолго до этого такие же часы он оставил сыну пастуха в Туве. «Не золотые и не платиновые», — предупредил тогдашний премьер.

Золотые же Владимир Путин вручил «Учителю года России 2015» Сергею Кочережко из Самарской области два года назад. Правда, на этот раз подарок был запланированным. «Президентские» часы есть и у врио губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, а также у Героя Советского Союза Николая Григорьева из Свердловской области.

Самым оригинальным «презентом» от Владимира Путина СМИ по-прежнему считают его поцелуй. Почти десять лет назад президент, возвращаясь в Кремль, остановился у группы туристов и познакомился с маленьким мальчиком Никитой. Перед уходом глава государства приподнял на ребенке майку и поцеловал его в живот. «Просто захотелось его потискать как котенка», — объяснил он позже свой поступок. Ижевчанка, получившая от Путина путевку на сочинский курорт, поцеловать дарителя не решилась, но все же не удержалась от признания: «Вы мой самый главный подарок».

Ксения Абрамова

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