Задавшему Путину вопрос о коррупции школьнику подарят золотой телефон с Путиным

Компания Caviar выбрала автора самого смелого вопроса, который задали на прямой линии президенту Владимиру Путину. Им оказался школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа, который спросил главу государства о ситуации с коррупцией. Юноша станет обладателем золотого телефона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте марки.

«Данилой был задан серьезный, смелый вопрос, который требовал четкого и конкретного ответа. Кроме того, мы оценили находчивость молодого человека, который сказал президенту, что к этому вопросу его подготовила жизнь», — прокомментировал представитель компании.

Он добавил, что Данила — это «отличный пример нашего молодого поколения, неравнодушного, смелого, образованного, вовлеченного в жизнь общества».

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15 июня во время прямой линии Прилепа спросил президента о том, почему борьба с коррупцией в стране не ведется эффективно. Он также высказал мнение, что «показные посадки под домашний арест» не дают результатов. Школьник рассказал, как «последствия халатного отношения» задели и его семью: очередь на право получения субсидий на приобретение жилья сотрудниками МВД, по его словам, продвигается крайне медленно.

Путин пообещал разобраться в ситуации с предоставлением жилья сотрудникам МВД по ХМАО. Говоря о коррупции, глава государства признал, что этот вопрос стоит остро, и добавил, что ни одно правонарушение не должно остаться без внимания государства и наказания.

Ранее Caviar сообщала, что автор самого интересного вопроса президенту во время прямой линии получит в подарок телефон с портретом Путина.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году.