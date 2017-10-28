Полиция заинтересовалась швырнувшей кота в стену москвичкой

Московская полиция проводит проверку после появления в интернете видео, на котором девушка избивает котенка, а затем швыряет его в стену. Об этом в субботу, 28 октября, РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее в сети стала распространяться запись, выложенная в сеть москвичкой Светланой Дараселией. После публикации живодерского видео на девушку обрушился шквал нападок в соцсетях. Почти под каждым постом и фотографией девушки во «ВКонтакте» появились гневные комментарии, оскорбления и угрозы.

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В августе суд вынес наказание хабаровским живодерам, которые убивали животных, снимая процесс на камеру. Две девушки и молодой человек признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.

В Госдуму уже не раз вводились инициативы усилить наказание за жестокое обращение с животными. Их рассмотрение всякий раз откладывалось, хотя президент России Владимир Путин торопил парламентариев с принятием поправок к закону «Об ответственном обращении с животными».