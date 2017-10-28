Москвичка швырнула котенка о стену и навлекла на себя гнев в сети

Пользователи сети затравили москвичку Светлану Дараселию после того, как она опубликовала в интернете видеотрансляцию с издевательствами над котенком. Почти под каждым постом и фотографией девушки во «ВКонтакте» появились гневные комментарии и угрозы.

На видео, распространившемся в соцсетях, Дараселия бьет животное, ругаясь матом, а затем с силой швыряет его о стену. После того как ее аккаунт атаковали возмущенные пользователи, девушка записала видеообращение и опубликовала несколько постов, в которых не раскаивалась в содеянном и советовала критикам оставить свое мнение при себе.