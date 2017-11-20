В Кремле отреагировали на голодовку зоозащитников возле Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг законопроекта «Об ответственном обращении с животными» и в курсе объявленной зоозащитниками голодовки возле стен Госдумы. Его слова в понедельник, 20 ноября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Действительно, с рассмотрением этого закона произошла определенная заминка, нам об этом известно. Также известно, что имеются определенные проблемы с доработкой этого документа в плане того, чтобы этот закон был реализуем», — сказал Песков, комментируя затянутость рассмотрения вопроса в Госдуме, несмотря на поручение главы государства.

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Представитель Кремля уточнил, что в нынешнем виде документ является труднореализуемым «с точки зрения финансового обеспечения», однако в обозримое время решение должно быть найдено. «Тем не менее вопрос не снимается с повестки дня, просто нужно набраться терпения», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Он также добавил, что в Кремле предпочли бы, чтобы зоозащитники не голодали возле стен Госдумы.

7 ноября активисты «Альянса защитников животных» объявили бессрочную голодовку около здания нижней палаты парламента. По их словам, депутаты нарушили свое обещание принять документ в осенней сессии.

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Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству, а также призвал парламентариев «продвинуть инициативу». Позже он еще несколько раз обращал внимание на эту проблему.

Однако за прошедший год документ так и не был рассмотрен Госдумой, второе чтение переносилось пять раз. Осенью в Госдуме заявили, что законопроект находится «почти на выходе» и может быть принят в ближайшие месяцы.