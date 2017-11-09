Зоозащитники устроили бессрочную голодовку у стен Госдумы

Два активиста «Альянса Защитников Животных» Юрий Корецких и Вера Степанова объявили бессрочную голодовку около Госдумы, требуя принять законопроект «Об ответственном обращении с животными». Об акции протеста Корецких отчитывается в своем Facebook.

Голодовка длится третий день. Параллельно другие зоозащитники устраивают одиночные пикеты в Москве, а в регионах активисты проводят локальные акции и флэшмобы.

В Москве, как передает «ОВД-Инфо», задержали одну из пикетчиц в Москве. По информации проекта, на нее, ее сестру и товарища составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, демонстрации или пикетирования»). Всем троим грозит штраф от 10 тысяч рублей.

Зоозащитники уверены, что депутаты нарушили свое обещание принять закон в осенней сессии, в повестке нижней палаты парламента на ноябрь нет обсуждения документа.

За эти три дня никакой реакции парламентариев на манифестации не последовало. По словам Корецких, из депутатов их поддержал только бывший руководитель рабочей группы по законопроекту о защите животных Олег Лебедев.