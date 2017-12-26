Собакам разрешили рвать отставных цирковых медведей ради учебы

Совет Федерации отклонил принятый Госдумой законопроект о запрете контактной притравки охотничьих псов на живых животных. Трансляция заседания верхней палаты российского парламента ведется на YouTube.

За закон проголосовали 43 сенатора, против — 78, еще 22 воздержались. Закон вернули в Думу для создания согласительной комиссии.

Материалы по теме Фабрика зверств Притравочные станции — аморальная забава или жестокая необходимость

Документ, который прошел три чтения в Госдуме за месяц, призван урегулировать работу притравочных станций, куда порой попадают старые цирковые медведи и раненые дикие звери.

В частности, по аналогии со странами Европы, предлагалось разрешить притравку псов к зверям только через ограждение, чтобы избежать травмирования животных.

Документ предусматривает также запрет на тренировку псов, не отнесенных к охотничьим породам, и внедрение перечня требований к организациям, предоставляющим подобные услуги: наличие закрепленных охотничьих угодий, подходящих вольеров, соблюдения порядка ухода за животными и так далее.

13 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание за такое преступление увеличено с двух до пяти лет лишения свободы.

Активность парламентариев связывают с многодневной голодовкой, которую в ноябре провели у стен Думы зоозащитники, требовавшие принятия закона об ответственном обращении с животными. Этот нормативный документ до сих находится на рассмотрении.

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