Депутаты предложили создать в России зоополицию

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил создать в России зоополицию — специальное поздразделение МВД по охране животных, сообщает RT.

Свое предложение Петров направит министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву 25 декабря. Спецподразделение, по словам депутата, должно заниматься делами, связанными с жестоким обращением с животными, нападением на людей бродячих и домашних собак и случаями брошенных хозяевами питомцев.

«У нас в стране организаций, отвечающих за решение проблем в этой сфере, нет, что приводит к печальным последствиям. Этим обусловлено появление так называемых догхантеров, которые пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими "методами". Это ярко показывает, что когда государственный институт не функционирует, то в обществе совершаются попытки его подмены», — цитирует депутата сайт телеканала.

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Как заметил Петров, подобные подразделения полиции работают в странах Европы и в США. К примеру, в Сербии действует служба Animal Rescue Serbia, сотрудники которой бесплатно выезжают на вызовы для помощи животным.

RT напоминает, что Общественная палата предлагала создать зоополицию в Москве, но сделать это не удалось в том числе из-за отсутствия соответствующих законов.

Госдума в середине декабря приняла проект закона, ужесточающий наказание за издевательство над животными. Документ увеличивает максимальное наказание по статье 245 УК («Жестокое обращение с животными») с двух до пяти лет заключения.

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