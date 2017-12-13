Госдума ужесточила наказание для живодеров

Законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными принят Госдумой в среду, 13 декабря, в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, максимальная санкция статьи 245 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с животными) увеличена с двух до пяти лет заключения. Раньше под действия статьи попадали те, кто мучает животное или нескольких животных в присутствии детей, действует группой лиц, а также использует садистские методы. Теперь наказание касается и живодеров, транслирующих издевательства над питомцами в сети.

Также поправки внесены в статью 258.1 (незаконная охота на краснокнижных животных), согласно которым более серьезное наказание (до пяти лет лишения свободы) грозит не только использующим свое положение должностным лицам, но и тем, кто будет транслировать свои действия в интернете.

Ужесточение ответственности за живодерство было одним из требований зоозащитников, устроивших многодневную голодовку у стен Госдумы. Также они настаивают на принятии закона «Об ответственном обращении с животными». Этот документ также находится на рассмотрении нижней палаты парламента, но его принятие регулярно откладывается.

Дискуссия об ужесточении ответственности за издевательство над питомцами поднялась после истории с «хабаровскими живодерками», устроивших серию расправ над животными и выкладывавших ролики об этом в сети. Осенью девушки были приговорены к реальным срокам заключения, но не за живодерство, а за разбой, возбуждение ненависти и оскорбление чувств верующих.

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