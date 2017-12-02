Жертвоприношения в Курбан-байрам откажутся считать издевательством над животными

Жертвоприношения во время исламского праздника Курбан-байрам не попадут под действие нового закона о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова.

Это исключение установят поправками ко второму чтению законопроекта.

«В рамках празднования [Курбан-байрама] производятся обряды принесения в жертву специальных животных. Это традиционный исламский праздник и он имеет многовековую историю», — пояснил Крашенинников.

Также из-под действия закона выведут умерщвление собственником сельскохозяйственных животных, гибель и увечья зверей при охоте и усыпление животных ветеринарами при наличии соответствующих показателей. Кроме того, жестоким обращением не будет считаться использование животных «в качестве специальных средств» силовыми структурами.

В первом чтении Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными 22 ноября.

Документ увеличивает максимальное наказание за гибель или увечье животного в результате жесткого обращения с одного до трех лет лишения свободы.