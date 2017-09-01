Более 80 тысяч человек отпраздновали Курбан-байрам в Подмосковье

В праздновании Курбан-байрама в Московской области приняли участие 83 тысячи человек. Об этом говорится в пресс-релизе правительства региона, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 1 сентября.

Мероприятия прошли в 33 муниципальных образованиях Подмосковья. Самые массовые богослужения состоялись в Ногинском и Раменском районах, Подольске, Солнечногорске, Мытищах, Орехово-Зуеве и Щелкове.

По договоренности с Духовным управлением мусульман Московской области молитвы и проповеди были завершены до начала школьных линеек. «Исключение составила мечеть в Орехово-Зуеве, где в связи с большим количеством верующих было принято решение провести две праздничные службы», — отметила зампредседателя правительства региона Эльмира Хаймурзина.

Все площадки, отведенные для праздничных мероприятий, находились под охраной правоохранительных органов, на местах несли дежурство экстренные службы. Для жертвоприношений были организованы 15 площадок в 13 муниципальных образованиях.

По данным регионального управления Минюста России, на 1 августа 2017 года в Подмосковье зарегистрировано 47 мусульманских религиозных организаций, уточняется в сообщении.

В 2017 году Курбан-байрам, не имеющий постоянной даты, выпал на 1 сентября. Этот мусульманский праздник жертвоприношения знаменует окончание хаджа (паломничества). В этот день верующие посещают праздничную молитву и проповедь, а также готовят блюда из мяса принесенных в жертву животных.

