Свыше четырех тысяч полицейских обеспечат безопасность 1 сентября в Подмосковье

Безопасность в местах проведения праздничных мероприятий в День знаний в Московской области обеспечат свыше четырех тысяч сотрудников полиции. Такие данные привела врио начальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по региону Анна Анохина, передает сайт правительства Подмосковья в понедельник, 28 августа.

Перед проведением торжеств будет организовано комплексное обследование школ с использованием специальных технических средств и служебных собак.

«С ответственными за проведение мероприятий проведут инструктаж по безопасному использованию площадок, помещений проведения мероприятий, оборудования, технических и транспортных средств. Особое внимание уделяется соблюдению пропускного режима в школы», — отметила Анохина.

Она также уточнила, что мероприятия, посвященные мусульманскому празднику Курбан-байрам, не повлияют на проведение линеек в муниципалитетах Мособласти.

В Подмосковье в настоящее время функционируют 1,5 тысячи школ и более 2 тысяч детских садов, а также почти 300 учреждений профессионального, высшего и дополнительно образования.