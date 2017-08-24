Власти Подмосковья назвали 100 лучших школ региона

Власти Московской области представили список ста лучших школ региона по итогам прошлого учебного года. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает РИАМО.

«В топ-100 школ Подмосковья вошли Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности имени П. Л. Капицы, физико-математический лицей №5 (Долгопрудный), лицей научно-инженерного профиля (Королев), лицей №14 (Жуковский), гимназия №12 (Долгопрудный)», — говорится в сообщении.

В четверг глава региона Андрей Воробьев вручил награды лучшим педагогам и директорам образовательных учреждений. Награждение состоялось в рамках форума «Современное образование — лидерство Подмосковья», которое прошло в доме областного правительства.

Благодарность губернатора объявили учителям, чьи ученики получили 100 баллов за ЕГЭ. Кроме того, четырем директорам образовательных учреждений вручили плакетки в четырех номинациях.

