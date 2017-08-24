Губернатор Московской области вручил награды лучшим педагогам региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды лучшим педагогам и директорам образовательных учреждений Подмосковья. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает РИАМО.

Награждение состоялось в рамках форума «Современное образование — лидерство Подмосковья», которое прошло в доме регионального правительства. «Я хочу передать слова благодарности, искренней благодарности за ваш труд. Учить, руководить, быть педагогом — это нелегкая задача. Но вы справляетесь с ней с честью, достойно. И за это вам низкий поклон», — сказал Воробьев, открывая форум.

Благодарность губернатора объявили учителям, чьи ученики получили 100 баллов за ЕГЭ. Среди них: Ольга Борисова (лицей в Балашихе), Рита Федорова (гимназия в Раменском), Лидия Липасти (Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского), Наталья Окунева (средняя школа №5 в Балашихе), Елена Бурова и Татьяна Черкашина (лицей научно-инженерного профиля, Королев), Вера Кочеткова (Ликино-Дулевский лицей), Светлана Горулева (средняя школа №16 в Сергиево-Посадском районе).

Плакетки вручили четырем директорам образовательных учреждений: в номинации «Лучшая школа Московской области по качеству образования 2017 года» — директору школы-интерната естественно-математической направленности имени П.Л. Капицы Марине Машковой, в номинации «Лучшая школа Московской области по стандарту оформления в 2017 году» — руководителю средней школа №32 Ирине Севериловой (Мытищи).

В номинации «Лучший детский сад Московской области» — директору детского сада №69 «Золотой ключик» в Мытищах Наталью Ионову, в номинации «Лучшая организация Московской области профобразования в 2017 году» — руководителю колледжа «Подмосковье» Антонину Юдину.