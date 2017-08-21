В Подмосковье проведут родительское собрание в режиме онлайн

В преддверии нового учебного года Министерство образования Московской области проведет родительское собрание в режиме онлайн. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает сайт правительства Московской области.

Мероприятие состоится 22 августа в 18.00. Его центральная тема — «Обеспечение безопасности обучающихся в течение учебного года», отмечается в сообщении.

Родители школьников в ходе вебинара смогут получить информацию, а также задать вопросы министру образования региона.

14 августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с директорами девяти новых школ, которые откроются 1 сентября в пяти районах региона, и обсудил с ними подготовку к новому учебному году. Он также напомнил, что зарплата педагогов с сентября вырастет на пять процентов: в среднем она составит более 50 тысяч рублей для педагогов детсадов и школьных учителей.