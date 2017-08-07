Подмосковным семьям выплатят двойное пособие перед учебным годом

Перед началом учебного года жители Московской области получат ежемесячные пособия на детей в двойном объеме. Об этом сообщается на сайте министерства социального развития Подмосковья в понедельник, 7 августа.

«В августе 2017 года ежемесячное пособие на детей поступит получателю в двойном размере — за август и за сентябрь, а уже следующая выплата детского пособия состоится только в октябре», — приводится в сообщении слова главы ведомства Ирины Фаевской.

Она подчеркнула, что министерство поменяло схему выплат для удобства родителей.

Кроме того, власти региона заменили частичную компенсацию стоимости школьной формы для многодетных детей на единовременную выплату в 3 тысячи рублей, сообщила также Фаевская.

Размер пособия, как уточняет ТАСС, зависит от возраста ребенка. Если он младше полутора лет, выплата составляет до 4476 тысячи рублей; от полутора до трех лет — до 6476 рублей; от трех до семи лет — до 2228 рублей. Компенсация на ребенка старше семи лет составит 1114 рублей.

19 июля сообщалось, что на подготовку подмосковных школ к началу учебного года из консолидированного бюджета выделено более двух миллиардов рублей.