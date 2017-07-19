На подготовку школ Подмосковья к учебному году выделено два миллиарда рублей

Более двух миллиардов рублей выделено из консолидированного бюджета на подготовку подмосковных школ к началу учебного года. Об этом сообщает телеканал «360» в среду, 19 июля.

«К безопасности в школах предъявляются высокие требования, они должны быть обеспечены профессиональной охраной и видеонаблюдением», — сказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

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Она уточнила, что к 1 сентября должны быть приведены в порядок, прилегающие к школам улицы и дороги. В частности, необходимо обновить разметку, установить дорожные знаки и светофоры.

По словам министра образования Московской области Марины Захаровой, каждое учебное заведение проверят специалисты сферы образования, представители МЧС, МВД, Роспотребнадзора, Госадмтехнадзора.

Всего в Московской области работают 1 403 школы, в них обучаются более 770 тысяч детей. К началу 2017/2018 учебного года планируется ввод еще четырех и капитальный ремонт 12 школ, уточняет телеканал.

17 июля сообщалось, что до конца года в Московской области планируется построить и отремонтировать девять школ искусств.

19 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в ближайшее время в рамках президентской программы в регионе будет построено 230 учебных заведений. Он также отмечал, что система образования в области стабильно входит в пятерку лучших.