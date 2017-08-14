Власти Подмосковья анонсировали открытие 26 новых школ в 2017 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с директорами девяти новых школ, которые открываются 1 сентября в пяти районах региона, и обсудил с ними подготовку к новому учебному году. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства области, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 14 августа.

В мероприятии также приняли участие первый зампредседателя правительства Московской области Ольга Забралова и министр образования региона Марина Захарова.

«В 2017 году мы откроем 26 школ. Мы очень хотели бы видеть тех, кто эти школы возглавит. Для нас первая такая встреча, где мы можем обсудить ваши планы, вашу компетенцию, вашу стратегию образовательного процесса», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что зарплата педагогов с сентября вырастет на пять процентов: в среднем она составит более 50 тысяч рублей для педагогов детсадов и школьных учителей. Педагоги допобразования будут получать свыше 54 тысяч рублей.

Захарова добавила, что в новых девяти школах сформирована концепция образовательной программы, завершается подбор педагогического коллектива. Она подчеркнула, что на директорах образовательных учреждений лежит задача «создать ту команду, тот дух, который бы привлекал учеников, чтобы они с радостью шли получать новые знания».

Кроме того, в рамках заседания рассматривались вопросы, связанные с реализацией мероприятий по ликвидации двухсменки в школах. В настоящее время во вторую смену в Московской области обучаются порядка 55 тысяч детей.

В соответствии с программой «Образование Подмосковья на 2017-2025 годы» до 1 января 2021 года планируется построить 230 школ, из них 107 — за счет внебюджетных источников финансирования.