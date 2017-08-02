Воробьев поручил вывести Подмосковье в тройку лидеров по качеству образования

Двести тридцать школ планируется построить в Подмосковье к 2020 году в рамках президентской программы, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал «360» в среду, 2 августа.

«Это серьезный масштаб как по деньгам, так и по организации учебного процесса. Очень важно наполнить школу содержанием: какие языки преподают, какие учителя работают с детьми, какие современные технологии программирования, робототехники включены в образовательный процесс. Все это должно быть важным для каждого главы территории», — сказал Воробьев на встрече с главами ведущих муниципалитетов.

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По его словам, Московская область пока находится в пятерке лучших регионов по качеству образования, а должна «оказаться в тройке лидеров». Кроме того, губернатор напомнил о необходимости убрать в школах вторую смену.

В новом учебном году в подмосковные школы пойдут 792 тысячи учащихся — на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Число первоклассников увеличится на 7,5 тысячи, добавил Воробьев.

19 июля сообщалось, что на подготовку подмосковных школ к началу учебного года из консолидированного бюджета было выделено более двух миллиардов рублей.