Свыше 430 детсадов и школ построили в Подмосковье за четыре года

Более 430 образовательных учреждений было построено в Московской области за последние четыре года. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает РИАМО со ссылкой на главу министерства строительного комплекса региона Сергей Пахомов.

«За четыре года в Подмосковье для школьников и малышей в возрасте от 3 до 7 лет было построено более 430 объектов образовательного назначения, в их числе 356 детских садов и 80 школ», — сказал министр, отметив, что высокий темп ввода объектов позволил ликвидировать очередь в дошкольные учреждения.

Тем не менее, по его словам, в регионе продолжится строительство детсадов. В рамках программы «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы запланировано возведение более 40 садиков, их смогут посещать порядка 8 тысяч детей.

Отмечается, что в прошлом году было введено в эксплуатацию 25 школ и 39 детских садов, из них 41 объект — за счет внебюджетных средств. В 2017-м, по словам Пахомова, планируется завершить строительство 26 школ в 14 муниципальных образованиях Подмосковья. Семнадцать объектов строится на средства застройщиков.

Также перед местными властями стоит задача ликвидировать вторую смену в общеобразовательных учреждениях. Соответствующая программа рассчитана до 2020 года. За этот период предстоит построить 230 современных школ. Общий объем финансирования составит порядка 150 миллиардов рублей.

Контролировать строительство каждого объекта, путем обеспечения связи между региональными органами власти и застройщиками, позволяет новый проектный офис «Центр бюджетного строительства», созданный при правительстве Московской области на площадке Минстроя.